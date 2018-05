Bundes- / Staatsanleihen

Eher unbeeindruckt von der Situation in den USA zeigte sich zuletzt der Bund-Future. Auf Wochensicht konnte das deutsche Anleihebarometer sogar leicht zulegen und gestern die Marke von 159 Prozentpunkten überspringen. Alles in allem ist die positive Bilanz des Bund-Futures etwas überraschend, wenn man bedenkt, dass US-Anleihen mittlerweile wieder deutlich höhere Renditen abwerfen und somit an Attraktivität gewinnen. Zwar lag die Rendite von US-Treasuries zuletzt wieder leicht unter der „magischen“ drei Prozent-Marke, doch angesichts der gestern vorgestellten Fed-Guidance dürfte das nicht mehr als eine Momentaufnahme sein. Insofern führt auch für heimische Investoren kein Weg umhin die Situation auf dem US-Rentenmarkt ganz genau im Blick zu behalten.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.