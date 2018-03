Bundes- / Staatsanleihen

Die handelspolitischen Turbulenzen zwischen den USA und China sowie die Preiseinbrüche der Technologieaktien an der Wall Street treiben viele Investoren in sichere Häfen. Die Folge: Die Renditen von Anleihen bonitätsstarker Staaten gaben leicht nach. Zehnjährige US-Staatsanleihen sanken auf rund 2,8 Prozent. Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen fielen erstmals seit Jahresbeginn vorübergehend unter die 0,5-Prozent-Marke. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future, der die Entwicklung zehnjähriger deutscher Bundesanleihen widerspiegelt, stieg im Gegenzug auf 159,18 Punkte.Glaubt man den Prognosen der Finanzmarkt-Experten, sieht es mittelfristig jedoch wieder ganz anders aus. Laut der jüngsten Umfrage des Informationsdienstes Bloomberg dürften demnach zehnjährige Bundesanleihen am Jahresende bei einem Prozent rentieren. Für zehnjährige US-Staatsanleihen sollen es knapp 3,2 Prozent werden. Der prognostizierte Renditeanstieg bei den US-Papieren liegt auch daran, dass die USA angesichts ihrer Steuerreform Einnahmeausfälle kompensieren müssen und deshalb mehr Schulden machen. Und dies geht am besten über Staatsanleihen.