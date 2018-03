Bundes- / Staatsanleihen

Der deutliche Unterschied zwischen dem Leitzins in den USA (1,50 bis 1,75 Prozent) und der Eurozone (0,00 Prozent) macht sich auch am Renditeabstand zwischen Staatsanleihen der USA und der Bundesrepublik bemerkbar. Diese Woche stieg der Spread auf den höchsten Stand seit 1997. Zweijährige US-Anleihen rentierten zeitweise bei 2,345 Prozent. Ihre deutschen Pendants hingegen nur bei minus (!) 0,585 Prozent.Wer bei deutschen Staatspapieren in den Genuss positiver Renditen kommen möchte, für den könnten zehnjährige Bundesanleihen in Frage kommen. Sie erwirtschaften derzeit eine jährliche Rendite von 0,59 Prozent. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future, der die Entwicklung zehnjähriger deutscher Bundesanleihen widerspiegelt, legte diese Woche leicht zu und notiert bei 158,44 Punkten.