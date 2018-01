Bundes-/Staatsanleihen

Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue zehnjährige Bundesanleihe (WKN: 110244) im Volumen von fünf Milliarden Euro begeben. Der Kupon beträgt 0,50 Prozent. Die Rendite lag mit 0,54 Prozent deutlich höher, als bei der letzten Aufstockung zehnjähriger Bunds im Dezember 2017. Damals rentierten die Papiere noch bei 0,30 Prozent. Die Nachfrage nach dem neuen zehnjährigen Bundespapier war nicht hoch genug. Es wurde lediglich ein Volumen von 4,56 Milliarden nachgefragt, 3,5 Milliarden Euro davon unlimitiert. Experten begründen das rückläufige Interesse von Investoren mit den steigenden Renditen in den USA, durch die europäische Anleihen etwas uninteressanter werden. Zudem wurde die Emission des Bundes durch Spekulationen über einen Rückzug Chinas aus den Käufen von US-Staatsanleihen und dadurch verunsicherten Investoren beeinträchtigt.Am Donnerstag waren deutsche Staatsanleihen mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei 0,52 Prozent. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future notierte etwas fester bei 161,40 Punkten.