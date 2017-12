Bundes-/Staatsanleihen

Mit der Erwartung, dass die Steuerreform in den Vereinigten Staaten möglicherweise noch vor den Feiertagen durchgewunken wird, sind die Staatsanleihemärkte in der Handelswoche deutlich unter Druck geraten. Hintergrund sind Sorgen, dass höhere Investitions- und Konsumausgaben die Inflation in den USA anheizen könnten und die amerikanische Zentralbank dadurch zu stärkeren Zinserhöhungen, als bislang angenommen, gezwungen wäre.Immer mehr Zentralbanken scheinen über eine weniger lockere Geldpolitik nachzudenken und diesen Kurs auch einzuschlagen. Am Mittwoch gab die schwedische Zentralbank bekannt, ihr Wertpapierkaufprogramm nicht zu verlängern. Die geldpolitische Haltung der Riksbank gilt als eine der lockersten der Welt.Deutsche Staatsanleihen starteten am Donnerstag schwächer in den Handel. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future büßte weiter Punkte ein und notierte bei 161,79 Punkten. Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte bei 0,40 Prozent.