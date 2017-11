Bundes-/Staatsanleihen

Mit den einsetzenden Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten legten deutsche Bundesanleihen ab Dienstag kontinuierlich zu. Zehnjährige Bunds rentierten am Donnerstagvormittag bei 0,38 Prozent. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future notierte bei 162,54 Punkten.Die Aufstockung zehnjähriger Bundesanleihen am Mittwoch ist nur auf mäßiges Interesse gestoßen. Dem Emissionsvolumen von 3 Milliarden Euro standen lediglich Gebote in Höhe von 2,970 Milliarden Euro gegenüber, die Auktion war technisch unterzeichnet. Dies ist aber nicht ungewöhnlich. Dabei fiel die Durchschnittsrendite im Vergleich zur Vorgängerauktion von 0,48 auf 0,36 Prozent. Zugeteilt wurden 2,475 Milliarden Euro, die restlichen 525 Millionen Euro nahm die Finanzagentur zu Marktpflegezwecken.