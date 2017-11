Bundes-/Staatsanleihen

Die Kurse Deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,37 Prozent. Der richtungsweisende Bund-Future sackte auf 162,74 Punkte ab.Portugal hat erstmals überhaupt eine zehnjährige Anleihe mit einer Rendite von unter 2,0 Prozent am Markt begeben. Das einstige Krisenland musste für 1,25 Milliarden Euro 1,96 Prozent bezahlen. Die günstige wirtschaftliche Entwicklung und eine bessere Bewertung durch die Ratingagenturen stärken das Vertrauen in Portugal. Zudem sorgt das bis September 2018 verlängerte Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank für ein günstiges Umfeld.Die Republik Österreich hat bei der Auktion von fünfjährigen Bundesanleihen erneut deutlich negative Renditen erzielen können. Die Aufstockung der im September erstmals begebenen fünfjährigen Staatsanleihe um insgesamt 747,5 Millionen Euro konnte die OeBFA mit einer Durchschnittsrendite von minus 0,287 Prozent in ihre Bücher nehmen. Auch die Aufstockung einer zehnjährigen Staatsanleihe erbrachte die niedrigsten Renditen seit Jahresbeginn. Die zehnjährige Bundesanleihe wurde um 402,5 Millionen Euro aufgestockt und erzielte dabei eine Rendite von 0,476 Prozent.