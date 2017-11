Bundes-/Staatsanleihen

Deutsche Staatsanleihen gaben vor dem Fed-Entscheid am Mittwoch leicht nach. Der Bund-Future verlor bis zum Abend gut 0,07 Prozent und ging mit 162,61 Prozentpunkten aus dem Handel. Grund für den moderaten Verlust war allerdings nicht unbedingt der bevorstehende Fed-Entscheid, sondern vielmehr die Situation an den Aktienmärkten. Der DAX erreichte zur Wochenmitte einen neuen Rekordstand, was naturgemäß konservative Investments wie Bundesanleihen belastete.Etwas gegen den Trend fielen zuletzt die Renditen bei italienischen Staatstiteln. Italien profitierte zuletzt von einer Anhebung der Bonität durch die Ratingagentur S&P sowie von der Verabschiedung einer Wahlrechtsreform. Von diesem Reformvorhaben erhoffen sich Beobachter stabilere politische Verhältnisse, da insbesondere kleineren Parteien der Zugang zum Parlament erschwert und somit die Koalitionsfindung vereinfacht wird.