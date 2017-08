Bundes-/Staatsanleihen

Nachdem Bundesanleihen am Dienstag noch kräftig gestiegen waren, kam es am Mittwoch zu einer leichten Gegenbewegung. Am Donnerstag zeigten sie sich kaum verändert. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,49 Prozent. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte weiter um 162,89 Punkte.Trotz der leicht schwächeren Kurse konnte die Deutsche Finanzagentur am Mittwoch 10-jährige Papiere im Volumen von gut 2,4 Milliarden Euro bei einer durchschnittlichen Rendite von 0,49 Prozent aufstocken.