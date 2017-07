Bundes-/Staatsanleihen

Griechenland hat am Dienstag erstmals seit 2014 wieder eine Staatsanleihe emittiert und damit die Rückkehr an den Kapitalmarkt der Eurozone eingeleitet. Athen wählte für den Auftritt eine fünfjährige Laufzeit und setzte damit auf eine mittlere Fälligkeit. Der Bond im Volumen von 3 Milliarden Euro konnte gut platziert werden, es lagen Orders in Gegenwert von 6,5 Milliarden Euro bei den Syndikatsbanken vor. Die Anleger bekamen den Bond zu einer Rendite von 4,625.Der überraschende Anstieg des deutschen Konsumklimas konnte die Kurse von Bundesanleihen am Donnerstag nicht belasten. Die Rendite der zehnjährigen Deutschen Staatsanleihen fiel auf 0,53 Prozent zurück. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag auf 162,27 Punkte.