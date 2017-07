Bundes-/Staatsanleihen

Zu Wochenbeginn verzeichneten Deutsche Staatsanleihen einen Kursanstieg. Jüngste Konjunkturdaten stützten etwas. So waren die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen von Finanzexperten etwas schwächer als erwartet. Auch die Kursverluste an den Aktienmärkten beflügelten die Anleihen.Gestützt wurden die Anleihemärkte in Europa durch die im Juni geringere Inflationsrate in Großbritannien. Die Verbraucherpreise waren um 2,6 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Volkswirte hatten mit unveränderten 2,9 Prozent gerechnet. Der Druck auf die britische Notenbank, ihren Leitzins anzuheben, wurde so gedämpft. Die Renditen britischer Staatsanleihen gingen besonders stark zurück.Nach der geldpolitischen Entscheidung der EZB notierten Deutsche Staatsanleihen am Donnerstagnachmittag fester. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,54 Prozent zurück. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future verzeichnete einen Anstieg auf 162,0 Punkte.