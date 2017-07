Bundes-/Staatsanleihen

Die Entwicklung an den Rentenmärkten bereitet Anlegern Sorge. Seit Ende Juni haben die Renditen von Bundesanleihen angezogen. Jüngst rentierten zehnjährige Bunds bei 0,61 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Anfang 2016. Die Anleger fürchten ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Präsident Mario Draghi hat vor kurzem in Portugal Spekulationen über ein Herunterfahren der Anleihenkäufe angeheizt.Die europäische Notenbank ist mittlerweile ein wichtiger Akteur am Rentenmarkt. Sollte die EZB als Käufer wegfallen, könnte dies den gesamten europäischen Bondsmarkt in Schwierigkeiten bringen.So zeigte sich auch eine Veränderung bei der Emission der neuen zehnjährigen Bundesanleihe (WKN: 110242) am Mittwoch. Vor vier Wochen, bot der Bund bei der Aufstockung der zehnjährigen Anleihe Anlegern noch einen Kupon von 0,25 Prozent. Bei der aktuellen Emission im Volumen von 5 Milliarden Euro wurden die Zinsen auf 0,50 Prozent erhöht.Die Nachfrage lag bei 5,66 Milliarden Euro. 4,01 Milliarden Euro teilte die Bundesfinanzagentur zu einer Rendite von 0,58 Prozent zu, 990 Millionen Euro wurden für die Marktpflege zurück behalten.