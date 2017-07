Bundes-/Staatsanleihen

Der in der vergangenen Woche durch die Äußerungen Mario Draghis begonnene Abverkauf von Bundesanleihen setzte sich in der Handelswoche nicht weiter fort. Dennoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe am Donnerstag erstmals seit 17 Monaten über 0,5 Prozent geklettert. Auslöser für diese Entwicklung soll eine französische Auktion gewesen sein. Nach deren Ende sind die Preise für viele Staatsanleihen gefallen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel auf 160,50 Zähler.