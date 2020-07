Bundes-/Staatsanleihen

Ging der Euro-Bund-Future in der letzten Handelswoche mit 176,09 Prozentpunkten aus dem Handel, startete er am Montag mit 176,06 Prozentpunkten. Ausgehend von diesem Niveau verzeichnet der Euro-Bund-Future in dieser Woche Kursgewinne: Am Mittwochmorgen erreicht er mit 177,29 Prozentpunkten sein bisheriges Wochenhoch. Zu Redaktionsschluss am Mittwochmittag notiert er bei 177,09 Prozentpunkten.

Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,51%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,47%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe fiel sogar noch stärker: Von -0,03% auf nunmehr -0,10%.