Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future stieg gegen Ende der letzten Handelswoche enorm nach oben und schloss bei 174,43 Prozentpunkten. Im Laufe der bisherigen Handelswoche konsolidiert der Euro-Bund-Future. Zu Handelsbeginn am Montag erreichte er sein bisheriges Wochenhoch bei 174,69 Punkten. Seitdem verliert der Euro-Bund-Future unter den marktüblichen Schwankungen an Wert. Zu Redaktionsschluss am Mittwochmittag notiert er bei 173,89 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von – 0,55 Prozent.Die Umsätze im Euro-Bund-Future ziehen wieder leicht an. So wurden am Dienstag ungefähr 610.000 Kontrakte gehandelt.