Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future schloss die letzte Handelswoche bei 172,85 Prozentpunkten ab. In der bisherigen Handelswoche ist die Handelspanne mit 172,19 zu 173,29 Prozentpunkten äußerst eng. Gegen Mittwochmittag notiert der Euro-Bund-Future mit 172,44 Prozentpunkten in der Nähe seines bisherigen Wochentiefs. Die Rendite entspricht -0,46 Prozent. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe befindet sich mit -0,05 Prozent auch weiterhin im negativen Bereich.Am Montag und Dienstag sind bisher insgesamt etwas mehr als 881.000 Kontrakte auf den Euro-Bund-Future gehandelt worden. Das Volumen ist somit gegenüber der Vorwoche angestiegen.