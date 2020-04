Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future schloss die letzte verkürzte Handelswoche mit 170,90 Prozentpunkten ab. In der durch den Ostermontag wiederum verkürzten Handelswoche legt der Euro-Bund-Future zu. Nachdem er am Dienstag mit 170,47 Prozentpunkten in den Handel startete, konnte er bis Mittwochmittag auf bis zu 172,78 Prozentpunkte zulegen. Seitdem konsolidiert der Euro-Bund-Future. Gegen Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 172,28 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von – 0,46 Prozent.Am Dienstag wurden knapp 261.000 und am Mittwoch 505.000 Kontrakte gehandelt. Damit ist das Handelsvolumen weiterhin rückläufig.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.