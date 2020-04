Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future schloss die letzte Handelswoche mit 172,06 Prozentpunkten ab. In der durch Karfreitag verkürzten Handelswoche tendiert der Euro-Bund-Future schwächer. Sein bisheriges Wochenhoch erreichte der Euro-Bund-Future am frühen Montagmittag bei 172,05 Prozentpunkten. Seitdem notiert der Euro-Bund-Future unter den üblichen Marktschwankungen schwächer. Am Dienstagabend fiel er auf sein bisheriges Wochentief bei 170,24 Prozentpunkten. Gegen Mittwochmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 170,69 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von – 0,33 Prozent.Am Montag und Dienstag wurden mit insgesamt 833.000 Kontrakten sogar noch weniger als in den Vorwochen gehandelt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.