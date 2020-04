Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future schloss die letzte Handelswoche mit 172,56 Prozentpunkten ab. In der laufenden Handelswoche lässt sich die hohe Volatilität aus den Vorwochen im Euro-Bund-Future nicht mehr verzeichnen. Seit dem bisherigen Wochenhoch am Montagvormittag bei 173,83 Prozentpunkten büßt der Euro-Bund-Future, unter den üblichen Schwankungen, kontinuierlich an Wert ein. Gegen Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future mit 171,85 Prozentpunkten in der Nähe seines bisherigen Wochentiefs. Dies entspricht einer negativen Rendite von – 0,44 Prozent.Die gehandelten Kontrakte im Euro-Bund-Future befinden sich in der bisherigen Handelswoche mit durchschnittlich 449.000 Kontrakten in etwa auf dem Niveau der Vorwoche.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.