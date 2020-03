Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future schloss die letzte Handelswoche mit 174,17 Prozentpunkten ab. Nach der Verkündung der abermaligen Leitzinssenkung der US-Notenbank sprang der Euro-Bund-Future im frühen Handel am Montagmorgen auf ein Niveau von 175,25 Prozentpunkten. Im Laufe der Handelswoche verlor der Euro-Bund-Future dramatisch an Wert. Zwar gab es kurzfristige Erholungen, doch der Trend geht eindeutig abwärts.



Am Mittwochabend erreichte er sein bisheriges Wochentief bei 168,24 Prozentpunkten. Gegen Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 169,55 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von nur noch – 0,27 Prozent.

Überraschenderweise sind die gehandelten Kontraktzahlen im Euro-Bund-Future weitaus geringer als in den Vorwochen. In der bisherigen Handelswoche wurden durchschnittlich etwas mehr als 700.000 Kontrakte gehandelt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.