Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future zeigt sich in der bisherigen Handelswoche sehr volatil. Sein bisheriges Wochenhoch, war gleich zu Wochenbeginn bei 175,14 Prozentpunkten. Danach setzte eine Flucht aus den sicheren Bundesanleihen ein, nachdem sich die internationalen Aktienmärkte kontinuierlich erholten. Der Euro-Bund-Future, verlor somit im Laufe der Woche kontinuierlich an Wert. Am Donnertagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 173,75 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,36 Prozent, nachdem der Euro-Bund-Future am frühen Donnerstagmorgen sogar auf 173,42 Prozentpunkte gefallen ist.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.