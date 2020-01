Bundes-/Staatsanleihen

In den ersten Handelstagen haben die geopolitischen Ereignisse den Euro-Bund-Future maßgeblich bewegt. Der Euro-Bund-Future eröffnete am 02.01.2020 bei 170,54 Prozentpunkten. Nach der Tötung eines iranischen Generals durch die USA flüchteten die Marktteilnehmer in die als sicher geltenden Bundesanleihen. Der Euro-Bund-Future kletterte am Mittwoch in der Spitze bis auf 173,22 Prozentpunkte. Nach Signalen der Deeskalation von US-Präsident Donald Trump gab der Kurs des Euro-Bund-Future nach.Am Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 171,31 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,23 %.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.