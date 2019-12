Bundes-/Staatsanleihen

Analog zum Gesamtmarkt bewegte sich der richtungsweisende Euro-Bund-Future in dieser Woche ohne größere Schwankungen auf konstantem Niveau. War der Euro-Bund-Future am Montag bei 172,37 Prozentpunkten aus dem Handel gegangen, waren es am Dienstag 172,23 Prozentpunkte. An beiden Tagen bewegte sich der Euro-Bund-Future lediglich in einer Spanne von 172,00 bis 172,50 Prozentpunkten. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg zur Wochenmitte auf 172,88 Prozentpunkte notiert der Euro-Bund-Future Stand Donnerstagmittag bei rund 172,70 Prozentpunkten und damit rund einen halben Prozentpunkt über dem Schlusskurs von Montag.Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe beträgt derzeit -0,332 Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.