Bundes-/Staatsanleihen

Ein Wechselbad der Gefühle in dieser Woche beim richtungsweisenden Euro-Bund-Future. Gute Wirtschaftsdaten aus China stützten am Montag die Märkte und trieben den Euro-Bund-Future bis unter die Marke von 170 Prozentpunkten – zum Handelsschluss standen 169,92 Prozentpunkte auf der Tafel. Einige Tweets und Zollankündigungen später kletterte der Euro-Bund-Future am Dienstag daraufhin wieder bis auf 171,14 Prozentpunkte. Nach diesem rasanten Anstieg pendelte sich der Euro-Bund-Future bis Donnerstagmittag wieder auf etwa 170,4 Prozentpunkten ein und notiert damit knapp unter dem Niveau zu Handelsbeginn am Montag.Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe beträgt derzeit rund -0,3 Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.