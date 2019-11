Bundes-/Staatsanleihen

Wenig Bewegung in dieser Handelswoche beim richtungsweisenden Euro-Bund-Future. Nach dem Handelsstart am Montag hielt sich der Euro-Bund-Future rund um die Marke von 171 Prozentpunkten. Davon ausgehend ging es in den beiden folgenden Tagen bis auf zwischenzeitlich 171,50 Prozentpunkte nach oben. Auf Schlusskursbasis trennen den Euro-Bund-Future jedoch höchstens etwa 0,3 Prozentpunkte. Auch am Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 171,38 Prozentpunkten in dieser Spanne – alles in allem eine eher ruhige Woche.Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe beträgt derzeit rund -0,37 Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.