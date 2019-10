Bundes-/Staatsanleihen

Auf und Ab beim Euro-Bund-Future in dieser Handelswoche – und doch kaum Bewegung. Zum Wochenauftakt sackte der Euro-Bund-Future ausgehend von 171,45 Prozentpunkten zwischenzeitlich noch bis auf 170,78 Prozentpunkte ab und schloss nur leicht darüber. Am Dienstag folgten Kurszuwächse bis auf 171,73 Prozentpunkte, ehe es am Mittwoch wieder bergab ging. Stand Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 171,40 Prozentpunkten und damit in etwa auf demselben Niveau wie zu Wochenauftakt. Das entspricht einer negativen Rendite von -0,382 %.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.