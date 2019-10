Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future notiert in der bisherigen Handelswoche in einer sehr engen Handelsspanne von etwas mehr als einem Prozentpunkt. Am Montagnachmittag erreichte der Euro-Bund-Future sein bisheriges Wochentief bei 174,35 Prozentpunkten. Sein bisheriges Wochenhoch erreichte der Euro-Bund-Future am Dienstagvormittag bei 173,31 Prozentpunkten. Am Dienstag waren außerordentlich hohe Umsätze im Euro-Bund-Future zu verzeichnen. Insgesamt wurden mehr als 800.000 Kontrakte gehandelt.



Am Mittwochnachmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 173,85 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,54 %. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihen ist aktuell wieder im negativen Bereich bei -0,06 %.