Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future notierte in der bisherigen Handelswoche in einer Handelsspanne von knapp zwei Prozentpunkten. Am Montagvormittag notierte der Euro-Bund-Future im Tief bei 177,48 Prozentpunkten, das bisherige Wochenhoch erreichte er am Mittwochnachmittag mit 179,46 Prozentpunkten. Das Volumen der gehandelten Euro-Bund-Future Kontrakte ist gegenüber der Vorwoche rückläufig.

Am Donnerstagmittag notierte der Euro-Bund-Future bei 179,11 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,71 %. Die negative Rendite der 30-jährigen Bundesanleihen beträgt am Donnerstagmittag – 0,24 %.