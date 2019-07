Bundes-/Staatsanleihen

Eine beinahe ungewohnte Entwicklung beim Euro-Bund-Future in dieser Handelswoche: Ging es die letzten Wochen für den Kurs des Bund-Futures meistens kontinuierlich bergauf, war die Entwicklung in dieser Woche bis dato rückläufig.Schloss der Euro-Bund-Future am Montag noch bei einem Schlusskurs von 173,51 Prozentpunkten, waren es am Dienstag zum Handelsschluss nur noch deren 173,21.



Besonders am Mittwoch sorgte wohl die gestiegene Hoffnung auf Zinssenkungen für eine gesunkene Attraktivität der Anleihen, weswegen der Euro-Bund-Future nach einem Tagestief von 172,02 Prozentpunkten schließlich bei 172,21 Prozentpunkten schloss – ein ganzer Prozentpunkt weniger als noch am Montag. Bis Donnerstagmorgen erholt sich der Kurs des Euro-Bund-Futures etwas von diesem Rücksetzer und steht bei etwa 172,50 Prozentpunkten.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.