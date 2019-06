Bundes-/Staatsanleihen

Nach einer turbulenten Vorwoche bewegte sich der Euro-Bund-Future im bisherigen Wochenverlauf in einer sehr engen Handelsspanne zwischen 172,00 und 172,83 Prozentpunkten. Zu Wochenbeginn startete der Euro-Bund Future bei 172,02 Prozentpunkten und bewegte sich kontinuierlich bis Dienstag zum bisherigen Wochenhoch von 172,83 Prozentpunkten nach oben. Danach setzte eine Abwärtsbewegung bis Donnerstagmorgen auf das bisherige Wochentief bei 172,00 Prozentpunkten ein. Am Donnerstagmittag notierte der Euro-Bund Future bei 172,37 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,30 %.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.