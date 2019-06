Bundes-/Staatsanleihen

Bis Dienstagmittag notierte der Euro-Bund Future in einer sehr engen Handelspanne. Nach der Rede von EZB-Chef Mario Draghi katapultierte den Euro-Bund Future mit sehr hohen Handelsumsätzen in neue Rekordhöhen von 172,76 Prozentpunkten. Damit sank die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen auf ein neues Allzeittief von -0,32 %. Gegen Mittwochmittag sank der Euro-Bund Future auf 172,27 Prozentpunkte, also auf eine Rendite von -0,29 %.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.