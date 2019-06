Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund Future (Verfall September 2019), der auch am Pfingstmontag gehandelt wurde, notierte in der bisherigen Handelswoche (Stand: Donnerstagmittag) in einer sehr engen Handelsspanne von 170,98 und 171,66 Prozentpunkten. Das bisherige Wochentief des Euro-Bund Futures lag am Dienstagmorgen bei 170,98 Prozentpunkten. Zu Beginn der Handelswoche erreichte der Euro-Bund Future sein bisheriges Hoch bei 171,66 Prozentpunkten.

Aktuell notiert der Euro-Bund Future bei 171,50 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,24 Prozent. Damit notiert die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen in der Nähe des Allzeittiefes der letzten Handelswoche.