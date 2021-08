Bund steigt bei Lufthansa aus

1. Varta (WKN A0TGJ5)

Geriet die Varta-Aktie bereits Ende letzter Woche im Zuge der Quartalszahlen unter Druck, verliert sie auch heute als meistgehandelter Wert in Stuttgart 7,8%. Die Analysten von Kepler Chevreux und Warburg Research empfohlen im Anschluss, die Varta-Aktie zu verkaufen. In einem zunehmend stark umkämpften Markt habe Varta ein schlechtes Quartal hinter sich.



2. Bechtle (WKN 515870)

Als eine der meistgehandelten Aktien in Stuttgart erlebt Bechtle mit einem Minus von über 66% scheinbar einen rabenschwarzen Tag. Tatsächlich wird heute aber „nur“ der angekündigte Aktiensplit vollzogen, was den Preis optisch günstiger erscheinen lässt. Für eine bestehende Aktie erhalten Bechtle-Aktionäre drei neue Aktien.



3. Deutsche Lufthansa (WKN 823212)

Rege gehandelt werden zum Wochenstart auch die Papiere der Lufthansa, die 3,5% tiefer notieren. Zu den Verkäufern zählt in diesen Tagen der deutsche Staat, der sich über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds von Lufthansa-Aktien trennt. Die während der Corona-Pandemie aufgebaute staatliche Beteiligung soll von 20% auf etwa 15% reduziert werden.