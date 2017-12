Bund plant 2018 mehr Schulden zu machen

In ihrer jährlichen Emissionsvorausschau kündigte die Bundesfinanzagentur am Dienstag an, im kommenden Jahr mehr Schulden machen und sich mehr Geld von Investoren leihen zu wollen. 183 Milliarden Euro sollen über die nominalen Schuldpapiere 2018 insgesamt aufgenommen werden – in diesem Jahr waren es 169 Milliarden Euro. Über inflationsgeschützte Anleihen kommen weitere 6 bis 10 Mrd. Euro hinzu. Hier lag das Volumen 2017 bei 6,5 Milliarden Euro. Zur Finanzierung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen sollen vor allem Bundesschatzanweisungen, Bundesobligationen und Bundesanleihen begeben werden. Zusätzliche sechs bis zehn Milliarden Euro sollen über die Ausgabe von Anleihen eingenommen werden, die an die Inflationsentwicklung gekoppelt sind. Grüne Bundesanleihen werden emissionsseitig beim Bund 2018 kein Thema sein. Das stehe nicht für kommendes Jahr auf der Agenda. Man beobachte das Marktsegment und tausche sich mit den Kollegen der französischen Finanzierungsagentur über das Thema aus. Frankreich hat bereits grüne Staatsanleihen emittiert. Der 2007 international aus der Taufe gehobene Markt zeigt ein sehr kräftiges Wachstum.Angesichts der unsicheren weltpolitischen Lage sind die von allen renommierten Ratingagenturen mit der Bestnote AAA bewerteten deutschen Bundesanleihen als sicherer Hafen gefragt von Investoren.