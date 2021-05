Als Großaktionärin der Telekom hat die Bundesregierung auf der Hauptversammlung des Dax-Konzerns Anfang April gegen das vollständige Fragerecht von Aktionären gestimmt. Darüber berichtet die F.A.Z. unter Berufung auf eine parlamentarische Anfrage. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Hauptversammlung der Telekom in virtueller Form statt, so dass das sonst übliche ausführliche Auskunfts- und Rederecht für Aktionäre nur aufgrund einer Satzungsänderung möglich gewesen wäre. „Das Fragerecht ist das Königsrecht der Aktionäre, auch die Pandemie ist kein Grund, dieses einzuschränken“, kritisierte FDP-Finanzexperte Frank Schäffler in der F.A.Z.