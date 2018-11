Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Hinter dem Bund-Future liegt eine halbwegs bewegungsarme Handelswoche. Der Druck auf das deutsche Anleihenbarometer bleibt zwar weiterhin aufrecht, doch die Dynamik der Vorwoche hat spürbar nachgelassen. Analysten sehen die Gefahr für den Bund Future trotzdem nicht gebannt. Im Gegenteil. Wenngleich es fundamental zuletzt kaum marktbeeinflussende Nachrichten gab, so scheint der Bund Future vor allem aus technischer Sicht nachhaltig angeschlagen: „Der Abwärtstrend von Ende Oktober ist intakt und die Indikatoren sind gen Süden gerichtet", so eine aktuelle Einschätzung der Helaba. Vor allem im Bereich von 160,02 Prozentpunkten hat sich, nach Einschätzung von Analysten, mittlerweile eine recht stabile Widerstandszone ausgebildet. Im Augenblick scheint dem Anleihenbarometer die Kraft zu fehlen, diese Zone wieder nachhaltig überwinden zu können.