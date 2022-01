Bullishe Tradingchancen mit Adidas-Calls

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) verlor nach ihrem Allzeithoch vom 4.8.21 bei 336,25 Euro nach ihrem Absturz auf bis zu 242,95 Euro bis zum 20.12.21 nahezu 28 Prozent ihres Wertes. Nach einer kurzen Kurserholung auf bis zu 263,75 Euro (5.1.22) nähert sich die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 247,20 Euro notierte, bereits wieder mit großen Schritten dem 12-Monatstief an.

Obwohl das schwieriger geworden Marktumfeld in China das Wachstum weiter belasten könnte. bekräftigten Experten in neuen Analysen mit Kurszielen von bis zu 340 Euro ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 260 Euro erholt.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 240 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 240 Euro, Bewertungstag 14.3.22, BV 0,1, ISIN: CH1153514711, wurde beim Aktienkurs von 247,20 Euro mit 1,52 – 1,55 Euro gehandelt.

Gelingt der Adidas-Aktie in spätestens einem Monat die Erholung auf 260 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,11 Euro (+36 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 235,4925Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 235,925 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA0ND42, wurde beim Aktienkurs von 247,20 Euro mit 1,32 – 1,33 Euro taxiert.

Kann die Adidas-Aktie in absehbarer Zeit auf 260 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,45 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 230,482 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 230,482 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HW0SJZ4, wurde beim Aktienkurs von 247,20 Euro mit 1,73 – 1,74 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 260 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,95 Euro (+70 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek