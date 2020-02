Bullishe Tradingchance bei Wirecard?

Nachdem die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) sehr erfreulich an das Jahr 2020 gestartet war, befindet sich die Aktie seit einigen Tagen wieder im Rückwärtsgang. Der 35-prozentige Kursgewinn, den die Aktie zwischen dem 2.1.20 und dem 14.2.20 von 107,50 Euro auf bis zu 145,50 Euro hinlegen konnte, ist beim aktuellen Aktienkurs von 127,70 bereits nahezu um die Hälfte auf 18 Prozent geschrumpft.

Obwohl das Management die Vorwürfe der Bilanzfälschung erneut strikt zurückgewiesen hat, startete die Wirecard-Aktie mit Verlusten mit einem Minus von bis zu 8,75 Prozent in die neue Handelswoche. Natürlich belastete auch der schwachen Gesamtmarkt den Aktienkurs. Von den am 24.2.20 bislang gesehenen Tagestiefstkursen im Bereich von 122 Euro konnte sich die Aktie eine Stunde nach Handelsbeginn allerdings wieder deutlich nach oben hin absetzen.

Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft, die der Wirecard-Aktie nach dem neuerlichen Kursverfall in nächster Zeit zumindest wieder eine Kurskorrektur auf das Niveau der vergangenen Woche im Bereich bei 133,70 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 118,94 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 118,94 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM5E296, wurde beim Aktienkurs von 128,05 Euro mit 1,02 – 1,03 Euro taxiert.

Kann sich die Wirecard-Aktie bald wieder auf 133,70 Euro erholen, ohne vorher die KO-Marke zu berühren oder zu unterschreiten, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,47 Euro (+43 Prozent) steigern.

Faktor-Zertifikate

Anleger, die mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem unmittelbar bevorstehenden Kursanstieg der Wirecard-Aktie profitieren wollen, könnten eine Investition in Faktor Long-Zertifikate ins Auge fassen.

Während das UBS-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000UF0JG47 die Bewegungen des Aktienkurses mit 6-facher Hebelwirkung abbildet, können Anleger mit dem Commerzbank-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000CU6U9E1, sogar mit 8-facher Hebelwirkung an den Kursbewegungen der Wirecard-Aktie teilhaben.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek