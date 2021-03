Bullishe Tradingchance mit E.ON-(Turbo)-Calls

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Nachdem die seit Mitte des vergangenen Jahres begonnene Talfahrt der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) am 4.3.21 bei 8,27 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand, konnte sich die Versorgeraktie danach wieder bis in den Bereich von 9 Euro erholen. Nach der Veröffentlichung der im Rahmen der Erwartungen liegenden und von der Pandemie im wesentlichen unbeeindruckt gebliebenen Zahlen für das Vorjahr, der Ankündigung, die Dividende anheben zu werden und des zuversichtlichen Ausblicks legte die Aktie im frühen Handel des 24.3.21 um bis zu 2 Prozent zu, konnte das Niveau in weiterer Folge aber nicht behaupten.

Wenn sich die Einschätzungen jener Experten erfüllen, die die E.ON-Aktie in ihren aktuellen Analysen mit Kurszielen von bis zu 13 Euro (Kepler Cheuvreux) als kaufens- oder zumindest haltenswert einstufen, dann könnte die Aktie über weiteres Erholungspotenzial verfügen. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 9,50 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 9,00 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis bei 9,00 Euro, Bewertungstag 16.6.21, BV 1, ISIN: DE000HZ0W6A7, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 9,10 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro gehandelt.

Wenn die E.ON-Aktie in spätestens einem Monat auf 9,50 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,59 Euro (+48 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,498 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,498 Euro, BV 1, ISIN: DE000SD8X1T3, wurde beim Aktienkurs von 9,10 Euro mit 0,64 – 0,65 Euro taxiert.

Steigt die E.ON-Aktie in Kürze auf 9,50 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,00 Euro (+54 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,3976 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,3976 Euro, BV 1, ISIN: DE000PF7TU65, wurde beim Aktienkurs von 9,10 Euro mit 0,74 – 0,75 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 9,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,10 Euro (+47 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek