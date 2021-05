Bullishe Tradingchance mit Bayer-(Turbo)-Calls

In den vergangenen Tagen setzte die Nachricht über eine neuerliche Niederlage in einem US-Berufungsverfahren wegen der Krebsrisiken von Glyphosat den Kurs der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) unter Druck. Verzeichnete die Aktie noch am 14.5.21 bei 57,73 Euro einen Tageshöchststand, so war sie am 20.5.21 zeitweise um fünf Prozent billiger bei 55 Euro zu bekommen. Danach erholte sich die Aktie wieder und beschloss den Handelstag bei 55,72 Euro.

Trotz der negativen Nachricht bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 85 Euro (UBS) die Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. Kann die Aktie nach den durchwegs guten Quartalszahlen in den nächsten Wochen wieder Fahrt aufnehmen, um zumindest wieder die Marke von 60 Euro zu erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 58 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 58 Euro, Bewertungstag 21.5.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ95D45, wurde beim Aktienkurs von 55,73 Euro mit 0,16 – 0,17 Euro gehandelt.

Wenn die Bayer-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 60 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,30 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,708 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,708 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV2EC62, wurde beim Aktienkurs von 55,73 Euro mit 0,42– 0,43 Euro gehandelt.

Kann sich Bayer-Aktie auf 60 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,82 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 49,845 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 49,845 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD8U8Z8, wurde beim Aktienkurs von 55,73 Euro mit 0,60 – 0,61 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 60 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,01 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek