Bullenmarkt bei Gold und Silber geht weiter

Gold besitzt aus Sicht des Anlegers viele Vorteile. Auch Aktien von Goldunternehmen sollten im Auge behalten werden

Es ist soweit: Das Halten von Gold verursacht keine Opportunitätskosten mehr. Gold gilt als Versicherung gegen Kaufkraftverlust und beim Gold gibt es kein Zahlungsausfallrisiko (anders beim Bargeld auf der Bank). Viele fragen, ob der Goldpreis weiter steigt und die meisten Experten bejahen dies.







Dabei wird oft die Bedeutung des Zinsfaktors herangezogen. Die US-Zinsen dienen gleichsam als Weltleitzinsen. Werden diese negativ, so fehlt ein unverzichtbarer Gesichtspunkt um die Preise von Aktien, Anleihen und Rohstoffen bestimmen zu können. So wirken sich auch drohende Null- oder Negativzinsen in den USA auf das Verhältnis zwischen US-Dollar, den Währungen und das Gold aus.







Ein Rechenbeispiel des angesehenen Analysten Russell Napier zu diesem Thema: Steigt die US-Inflationsrate bald auf vier Prozent und ergibt eine 10-jährige US-Staatsanleihe einen Nominalzins von 0,50 Prozent, dann kommt ein Realzins von -3,5 Prozent heraus. Dies ist die Rate der Geldentwertung, pro Jahr immerhin. Umso länger so eine Phase dauert, umso härter schlägt dann der Zinseszinseffekt bei den Sparern zu.







Der kluge Anleger setzt also auf Gold- und Silberwerte. Dabei sollten Gold- und Silberaktien langfristig erworben werden. Denn damit steigen auch die Chancen, dass höhere Preise für Gold und Silber durchschlagen und so auch die Gesellschaften mit Gold- und Silberprojekten im Wert steigen.







Und geht das Gelddrucken weiter und die Zinsen fallen auch weiter, so könnte sich der Goldpreis bis Mitte 2021 auch den 2.700 US-Dollar je Feinunze nähern. So sieht es Thorsten Polleit, Chefvolkswirt vom Degussa Goldhandel. Also schnell einen Blick auf Gold- und Silberaktien wie etwa Endeavour Silver oder Caledonia Mining werfen.







Endeavour Silver betreibt in Mexiko die Silberminen Guanaceví (Durango), die Mine Bolañitos (in Guanajuato) und die Mine El Compas (Zacatecas). Trotz der Covid-19-Pause im zweiten Quartal erwirtschafteten die Minen mehr als erwartet. Endeavour Silver will die Produktion im zweiten Halbjahr nun noch steigern.







Caledonia Mining produziert erfolgreich Gold in seiner Blanket-Mine in Simbabwe. In den letzten Jahren konnte die Produktion gesteigert werden und die Kosten gesenkt. So brachte auch das zweite Quartal 2020 (trotz Corona) eine höhere Goldproduktion als das Vorjahresquartal.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/).







