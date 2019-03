Bullenfreitag – neuer Anlauf auf 11.500 Punkte

Finanztrends Video zu



von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenVor dem Wochenende nehmen die Bullen nochmal Anlauf und versuchen den Dax über 11.500 Punkte zu heben. Unterstützung kommt von freundlichen Vorgaben der Wall Steet und aus Asien.Anleger setzen möglicherweise darauf, dass sich das Chaos bei Brexit und Handelskrieg in absehbarer Zeit in Wohlgefallen auflöst. End of Hängepartie, sozusagen.Aus den USA kommen heute noch Daten zur Stimmung in der Wirtschaft, wie z.B. das Verbrauchervertrauen.Die Aktien der Telekom werden heute am Tag nach der Hauptversammlung ex Dividende gehandelt, der Abschlag beträgt 70 cent. Allerdings gibt es auch schlechte Nachrichten: Einige US Bundesstaaten wollen offensichtlich klagen gegen die Geplante Fusion von T Mobile US und Sprint.Neues von Wirecard: Der Zahlungsabwickler schlägt zurück und will die Financial Times verklagen. Die wiederum druckt einen neuen negativen Bericht. Die Aktie rutscht erneut deutlich ab.Ebenfalls deutlich im Minus die Aktie der TUI nach einer Gewinnwarnung. Durch das Flugverbot der Boeing 737Max gerät der TUI Flugplan komplett durcheinander.In den USA geht heute mit Lyft der „Kleine Bruder“ des Fahrdienstvermittlers Uber an die Börse. (Video) Das Unternehmen ist mit 25 Mrd USD bewertet. Die Aktien werden ausgegeben zu 72 USD. Uber steht ebenfalls in den IPO Startlöchern und soll auf 120 Mrd USD kommen.Ohnehin streben etliche Firman aufs Parkett: Zimmervermittler Airbnb, Fotospezialist Pinterest und Bürokommunikationsanbieter Slack stehen bereit.Lululemon, ein US Hersteller von Sportbekleidung erfindet die Yogahose für den Mann. Die Aktie klettert 16 Prozent und Karl Lagerfeld dreht sich im Grab um.RIB Software, ein Hersteller von so genannter Bau-Software, will weiter wachsen, und das stärker als bisher. Im vergangenen Jahr ging es auf der Umsatzseite schon mal gut 25 Prozent nach oben. Im laufenden Jahr könnten es bis zu45 Prozent sein.Allerdings belasten Kosten für Personal und neue Techniken wie Cloudsoftware stärker als gedacht. Gewinn und Marge sanken und werden weiter sinken. Die Dividende bleibt stabil bei 18 Cent.Ungeachtet aller Querelen um Spionagevorwürfe hat Chinas Telekomriese Huawei gut gewirtschaftet. Der Umsatz kletterte um 20 Prozent, der Gewinn um 25 Prozent.Derweil steht Huawei weiter in der Kritik – vor allem aus den USA. Huawei stehe der chinesischen Regierung zu nahe. Die Befürchtungen dabei reichen von Spionage in den Netzen bis hin zur Sabotage. Huawei hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.Die Aktionäre von Rhön-Klinikum sollen nach einem Gewinnanstieg eine deutlich höhere Dividende erhalten. 29 Cent – eine Steigerung von einem Drittel. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Konzerngewinn um fast 40 Prozent auf 51,2 Millionen Euro. Der Gesundheitsdienstleister bekräftigte zudem seinen Ausblick für das neue Geschäftsjahr. Hoffnungen setzt das Management auf den Wachstumsmarkt Telemedizin.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.