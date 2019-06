Bullen schieben DAX wieder kräftig an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Das deutsche Aktienbarometer ist zunächst mit leichten Kursabschlägen in den Handel gestartet, konnte dann aber immer weiter ins Plus drehten. Am Nachmittag steht der DAX bei 11.960 Zählern, ein Plus 1,6 Prozent. Die US-Börsen werden wohl leicht freundlich starten, die Futures auf S&P und Dow sind 0,5 Prozent im Plus.Auch die Technologiewerte an der Nasdaq werden freundlich erwartet, nachdem sie am Montag ordentlich Federn ließen. Grund hierfür sind Ermittlungen gegen die vier Technologieriesen Facebook, Apple, Google und Amazon.Wettbewerbsbehörden sollen die Marktmacht und die Praktiken der vier Unternehmen, die mit ihren Angeboten weltweit täglich Milliarden von Menschen erreichen, genauer unter die Lupe nehmen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Amazon und Facebook würden von der US-Branchenaufsicht FTC untersucht, die Google-Mutter Alphabet und Apple vom Justizministerium. Bei Google soll Insidern zufolge untersucht werden, ob das Tech-Unternehmen bei den Ergebnissen seiner Suchmaschine eigene Geschäfte bevorzugt. Die Untersuchungen kam bei den Anlegern nicht gut an - die Aktien von Facebook und Alphabet verloren jeweils rund sieben Prozent, Amazon gaben rund fünf Prozent nach und Apple knapp zwei Prozent. Am Dienstag können sich die Titel wieder etwas erholen.Für Brent und WTI geht die Talfahrt am Dienstag weiter. Hatten die Ölpreise am Montag zwischenzeitlich noch leicht zulegen können, verbilligt sich die Nordsee-Sorte Brent Crude Oil auf 60,63 US-Dollar, die US-Sorte WTI auf 52,84 US-Dollar. Grund für das niedrigste Preisniveau seit rund vier Monaten ist insbesondere der andauernde Handelskonflikt zwischen den USA und China.Der Machtkampf der beiden Länder schwächt den US-Dollar, so dass der Euro wieder über 1,13 US-Dollar klettern kann.Nach anfänglichen Zuwächsen kostet eine Feinunze Gold am Nachmittag wieder 1.323 US-Dollar.Der US-Absatzmarkt ist weiter rückläufig, zwei Unternehmen haben aber Grund zu Freude. So bleibt Volkswagen auf dem US-Automarkt dank der gefragten SUV's Atlas und Tiguan sowie dem neuen Jetta auf Erfolgskurs. Im Mai stiegen die Verkäufe von Neuwagen mit dem VW-Logo im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 35.702 Stück, wie das Unternehmen mitteilte. Auch BMW wurde im vergangenen Monat mehr Autos bei der insgesamt eher zurückhaltenden US-Kundschaft los, während Daimler und Audi Absatzrückgänge verkraften mussten.Nach schwachen Handelstagen können die Auto-Aktien wieder überdurchschnittlich zulegen. Über drei Prozent steigt die Daimler-Aktie auf 48 Euro, Volkswagen legt zwei Prozent auf 144 Euro, für BMW geht es drei Prozent hoch auf 63,40 Euro.Die wohl bekannteste Kryptowährung Bitcoin steht am Dienstag unter Druck. Ohne marktbewegende Nachrichten fiel der Preis um fast zehn Prozent auf bis zu 7.710 Dollar. Beobachter verweisen auf eine größere Verkaufsorder. Mit dem Rutsch unter die runde Marke von 8.000 Dollar wurden dann vermutlich zusätzliche Verkaufslimite ausgelöst, welche die Abwärtsdynamik verstärkt haben.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.