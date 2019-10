Bullen bei Tiffany – exzellentes Swingtrade Setup!

Weitere Suchergebnisse zu "Tiffany & Co":

Symbol: TIF ISIN: US8865471085



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Mit knapp minus 15 Prozent war der Halbjahresverlauf der Tiffany-Aktie relativ enttäuschend. Zuletzt gab es aber wieder ein höheres Pivot-Hoch und ein höheres Pivot-Tief. Momentan liegt die Aktie knapp oberhalb der gleitenden Durchschnitte.

Chart vom 15.10.2019 Kurs: 91,04 USD





Meine Expertenmeinung zu TIF

Meinung: Die Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von circa 19 relativ günstig bewertet und auch charttechnisch sieht es sehr vielversprechend aus.

Mögliches Setup: Bei 92,10 USD könnte die Party losgehen. Falls die Bären auf die Spaßbremse treten sollten, könnte ein Stopp Loss bei 89,40 USD helfen, trotzdem bei halbwegs guter Laune zu bleiben. Die Quartalszahlen sind erst Ende November, so dass Swingtrader die Gewinne erst einmal laufen lassen könnten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TIF.



