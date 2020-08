Buffett: Gold statt Banken – so macht es der „Beste“!

Liebe Leser,

Warren Buffett kauft Goldminen und schmeißt Bankaktien aus dem von ihm betreuten Vermögen der „Berkshire Hathaway“. Das ist eine Sensation, denn Buffett hat bis dato Gold meistens fast höhnisch kommentiert („Außerirdische würden sich fragen, was die Menschen da machen: Sie graben gelbes Edelmetall aus, um es dann in Tresoren wieder zu verstecken“). Gold produziert nichts. Daher kauft er kein Gold. Aber Goldminen-Unternehmen produzieren Gold – und das ist stark gefragt. Diese Aussicht scheint ihn zu reizen.

Bankaktien: Keine sichere Bank mehr…

Banken liebt der Großmeister aus dem US-Bundesstaat Nebraska für gewöhnlich. Banken verdienen Geld sprichwörtlich aus dem Nichts. Sie verleihen Kredite mit Geld, das sie nicht haben, sondern einfach – als Kredit – erzeugen dürfen. Das Geld wird dem Kreditnehmer dann gutgeschrieben, die Geldmenge bläht sich auf. Das System funktioniert deshalb, weil in aller Regel die Kontoinhaber bei Banken ihre Guthaben nicht vollständig auflösen werden.

Kunde A (Kreditnehmer) transferiert vielmehr das gut geschriebene Geld im besten Fall auf das Bankkonto des Kunden B (Händler), bei dem es dann gut geschrieben wird. Es bleibt einfach im System und die Banken verdienen. In der Krise allerdings scheint auch Buffett das Vertrauen in die Branche verloren zu haben.

Seine Aktien der Goldman Sachs verkaufte er vollständig. Den Bestand an Aktien der JPMorgan Chase reduzierte Warren Buffett um 61 %. Auch Aktien der Wells Fargo verkaufte Waren Buffett.

Hintergrund ist die Corona- und Lockdown-bedingte Wirtschaftskrise. Die Banken müssen weltweit um ihre Kreditrückzahlungen bangen. Die Zahl der insolventen Unternehmen dürfte gerade im Herbst (oder ab Herbst zumindest) weiter kräftig steigen. Fallen damit zu viele Darlehen auf einmal aus, wird es für das Bankensystem mit Sicherheit kritisch.

Die Regierungen, gerade in den USA, haben in der letzten Finanzkrise 2008 zwar gezeigt, dass sie eingreifen wollen und werden. Doch die Mittel sind begrenzt: Die Politik der immer neuen Staatsschulden mit stets lediglich neu erzeugtem Geld funktioniert nur solange, wie die Menschen (und Bankkunden) glauben, das Geld sei auch künftig noch etwas wert. Ob dieses Vertrauen ein weiteres Mal gegeben ist? Ich kann mir vorstellen, dass es an irgendeinem größeren Ort der Welt zu einem Bankrun kommen wird – wenn die Bankkunden ihre Konten räumen wollen. Das könnte der Startsignal dafür sein, dass es auch zu einer echten Geldkrise kommen wird.

Das Bankensystem drohte zu implodieren. Gold spielt dann eine wesentliche Rolle – logischerweise setzt jetzt auch Buffett deshalb auf Goldminen – oder jedenfalls die größte: Barrick Gold. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Sie mit einer solchen Investition richtig liegen.





