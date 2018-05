Buchhaltung: Eine zentrale Aufgabe für jeden Unternehmer

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Bad Marienberg ( www.aktiencheck.de ) - Viele Selbstständigkeiten beginnen mit großen Plänen und Ideen. Das Thema ordnungsgemäße Buchführung wird jedoch in vielen Fällen hinten angestellt. Für Unternehmer und Selbstständige ist der Überblick in Sachen Finanzen und Buchhaltung jedoch elementar wichtig. Zum einen, um als Unternehmen selber nicht in finanzielle Schieflagen zu geraten, zum anderen um keine Probleme mit dem Finanzamt zu bekommen und somit unter Umständen hohe Strafen und Nachzahlungen leisten zu müssen. Was sollte man also über Rechnungswesen, Lohnbuchhaltung und Co. wissen?Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) sind allgemein gehaltene Regeln, die für jeden Unternehmer rechtlich bindend sind. Im Handelsgesetzbuch ist festgeschrieben, dass jeder Unternehmer dazu verpflichtet ist, Bücher zu führen und in diesen sowohl alle Handelsgeschäfte, sowie die Lage des Vermögens ersichtlich zu machen. Dabei sind folgende Aspekte zu beachten:Die Eintragungen müssen selbstverständlich vollständig sein, d.h. Jegliche die Buchführung betreffende Aspekte müssen verbucht werden. Dabei darf kein Geschäftsvorgang weggelassen oder unkenntlich gemacht werden. Weiterhin ist jeder Unternehmer gesetzlich dazu verpflichtet, am Ende jedes Geschäftsjahres eine Inventur durchzuführen und sämtliche Vermögenswerte vollständig zu erfassen.Bei der Ermittlung des Unternehmensvermögens muss jeder Gegenstand separat bewertet werden. So dürfen beispielsweise nicht mehrere getrennte Grundstücke unter einem Posten geführt werden oder Kredite bei unterschiedlichen Banken zusammengefasst werden. Einzige Ausnahme stellen hier Massengegenstände wie etwa Schrauben dar.Keine einzelne Buchung darf ohne entsprechenden Beleg / Nachweis erfolgen. Andernfalls darf ein Geschäftsvorfall nicht verbucht / eingetragen werden.Die einzelnen Buchungen müssen ferner auch vollständig korrekt sein. Eine Änderung einzelner Buchungsvorgänge oder gar das hinzufügen von erfundenen Buchungswerten ist selbstverständlich verboten. Schätzungen müssen immer realistisch und objektiv gemacht werden.Die Buchführung muss so gestaltet sein, dass sich auch ein Außenstehender in dieser zurechtfindet und alle Eintragungen nachvollziehen kann. Dabei darf vorausgesetzt werden, dass sich diese Person im Rahmen der Buchführung auskennt.Es ist unzulässig das Betriebsergebnis zu manipulieren, alle Vermögenswerte müssen daher nach denselben Verfahren bewertet werden. Somit wird verhindert, dass die Unternehmensbilanz schön gerechnet wird.Zur Buchführung gehören neben der Kosten- und Vermögensverwaltung auch die Rechnungserstellung (hier ein Link zu kostenlosen Mustervorlagen), die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie die Warenwirtschaft. Daher ist die Buchführung oft ein sehr Zeit- und mitunter Kosten-intensiver Vorgang. Um den Anforderungen und damit einhergehende Details auch einhalten zu können, ist es wichtig sich intensiv mit dem Thema Buchführung auseinanderzusetzen. Hierfür kann man entweder einen Buchhalter / Steuerberater einstellen bzw. beauftragen, oder aber eine entsprechende Buchhaltungssoftware verwenden. Dadurch ist es insbesondere für Selbstständige möglich, dass man jederzeit rechtlich auf der sicheren Seite ist. Entsprechende Softwarelösungen werden zudem regelmäßig auf veränderte Gesetzesvorgaben hin aktualisiert. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen macht sich die Verwendung einer solchen Software bezahlt.Die entsprechenden Aufgabenbereiche der Buchhaltung sind komplex. Hauptaufgabe besteht darin, alle Geschäftsvorfälle stetig, lückenlos und sachlich zu erfassen sowie zu buchen. Die Gesamtheit der Buchungen ist die Grundlage für die Bilanzierung und den verpflichtenden Jahresabschluss. Insgesamt kommen der Buchführung folgende Bereiche zu:Alle anfallenden Belege müssen von der Buchhaltung geprüft, sortiert und kontiert werden. Hier gilt es bestimmte Vorgaben einzuhalten die später noch genauer erläutert werden.Die meisten Unternehmer müssen von den Gesamteinnahmen 19% Umsatzsteuer abführen . Die Vorsteuer muss zuerst bezahlt werden, diese kann später vom Finanzamt zurückerstattet werde, sofern man entsprechende Ausgaben geltend macht.Auf das Einkommen natürlicher Personen wird die Einkommenssteuer erhoben. Das zu versteuernde Einkommen dient hier als Bemessungsgrundlage.Hierzu zählen beispielsweise Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. Natürliche Personen und Personengesellschaften haben einen Freibetrag von 24.500 Euro , auf alles was diesen Betrag übersteigt muss eine Gewerbesteuer gezahlt werden. Juristische Personen, etwa Vereine oder Kapitalgesellschaften müssen den erwirtschafteten Betrag über die Körperschaftssteuer bezahlen.Das Anlagevermögen eines Unternehmens wird innerhalb des Bestandskontos geführt. Hier können diverse materielle Vermögensgegenstände, etwa Maschinen abgeschrieben werden. Der genaue Zeitraum über den die Gegenstände abgeschrieben werden können ist in der Tabelle für Absetzung und Abnutzungen ( AfA ) genau festgelegt.Am Anfang der gewerblichen Tätigkeit sowie daraufhin zum Ende jeden Geschäftsjahres muss eine detaillierte Inventur durchgeführt werden.Für die langfristige Unternehmens-interne Kostenplanung wird die Kosten- und Leistungsrechnung genutzt. Zusätzlich kann sie als Kontrollinstrument für Ist- und Soll-Daten herangezogen werden.Hier werden alle Kosten aufgeführt, die für Bereiche wie Marktforschung, Messeauftritte, Marketing oder auch Mitarbeiterschulen aufgewendet werden.Bei der Buchführung darf man nicht einfach walten wie man es für richtig erachtet, teilweise müssen anspruchsvolle Vorgaben eingehalten werden. Das Rechnungswesen und Insbesondere die Buchhaltung unterliegen genau festgelegten gesetzlichen Grundlagen, auch die Gestaltung der Buchführung ist durch den Gesetzgeber durch Rahmenrichtlinien vorgeschrieben. Je nach Unternehmensart und Unternehmensgröße gibt es unterschiedliche Bestimmungen. (22.05.2018/ac/a/m)