Brummis sollten sauberer werden

Aus globaler Sicht erfolgt ein entscheidender Bestandteil von Lieferungen aller Art durch Lastkraftwagen





Emissionsfreie Transportoptionen könnten einen großen Beitrag zur Erreichung von Klimazielen leisten. Noch sind 92 Prozent des Verkehrssektors auf fossile Brennstoffe angewiesen, so die International Energy Agency und fahren mit Benzin- oder Dieselmotoren. Immer mehr erkennen die Betreiber von Langstreckenflotten, dass die auf Platin basierenden Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge die Technologie bieten, welche die Anforderungen am besten erfüllt.





Denn bei Batterie-Lastkraftwagen wäre die Größe und das Gewicht der Batterie hinderlich für so schwere Fahrzeuge. In einer Brennstoffzelle auf Platinbasis wird Elektrizität durch eine elektrochemische Reaktion erzeugt. Platin als entscheidender Rohstoff steht beispielsweise im Fokus von Sibanye-Stillwater.







Platin und Palladium werden von der Gesellschaft primär produziert und zwar in Nordamerika und Südafrika. Durch die Lonmin-Übernahme kommen noch Projekte hinzu. Daneben produziert Sibanye-Stillwater Gold auf seinen Liegenschaften in Südafrika.







Die mit der Elektromobilisierung zu gleicher Zeit voranschreitende Digitalisierung unseres täglichen Lebens braucht ebenfalls Rohstoffe. Dabei wird Gold immer wichtiger und nimmt immer mehr eine zentrale Rolle ein. Gold steckt, ebenso wie Platin, in Brennstoffzellen. Auch findet das Edelmetall Verwendung in Prozessoren, Chips und Leiterplatten. Laut dem World Gold Council wird die Verwendung von Gold im Technologie-Bereich in den nächsten Jahrzehnten weiter anwachsen.







Goldgesellschaften wie etwa Osisko Gold Royalties, ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, sind am Gold-Nachschub beteiligt. Mehr als 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen mit Schwerpunkt auf Nordamerika, sorgten in den letzten fünf Jahren für Dividenden und Aktienrückkäufen von insgesamt 139 Millionen US-Dollar.









Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye- Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/) und von Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/).





