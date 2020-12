Broker im Fokus: NAGA und Trade Republic

Die Corona-Pandemie hat den Trend zu Börse verstärkt. Gerade jüngere Menschen haben dies verstanden und investieren vermehrt in die Finanzmärkte. Für diese Gruppe stellt sich immer wieder die Frage nach dem richtigen Broker und der richtigen Dienstleistung. Fest steht, dass viele Unternehmen diesen Wachstumsmarkt besetzen wollen und mit digitalen Angeboten in den Markt drängen. Oft sind Neo-Broker mit hohen und versteckten Kosten verbunden, weshalb die Seriösität entscheiden ist. Aus diesem Grund haben wir uns NAGA und Trade Republic etwas genauer angeschaut.Zu den besonderen Stärken von NAGA wird die Möglichkeit, Aktionen einzelner besonders guter Trader zu kopieren. Social Trading hat sich vor einigen Jahren entwickelt und ist ein ernstzunehmender Trend, der Einsteigern sehr viel erleichtert. Wie funktioniert das Ganze bei NAGA? Anleger können sich aus einer ganzen Reihe Signalgebern passende Trader aussuchen.Diese lassen sich einfach kopieren, um deren Aktionen ins eigene Portfolio „zu spiegeln“. So partizipieren Einsteiger direkt vom Wissensvorsprung erfahrener Anleger. Dabei lassen sich die Aktionen 1:1 übernehmen oder die Größe einzelner Transaktionen einstellen.NAGA gewichtet die soziale Komponente zwar sehr stark. Aber: Dies darf nicht damit gleichgesetzt werden, dass andere Aspekte eines professionellen und modernen Brokers hier zu kurz kommen. Im Gegenteil: Wer NAGA ausprobiert, kann zuerst mit einem Demokonto ins Trading reinschnuppern. Das Ganze hat dahingehend Vorteile, dass nicht nur der Markt beobachtet werden kann. Durch die Demo wird deutlich sichtbar, wie gut zum Beispiel das Thema Absicherung für Positionen mit Stop Loss und Take Profit funktioniert.Die Erteilung einer Limit Order wird bei NAGA nicht irgendwo versteckt. Vielmehr geht der Broker mit diesem Aspekt sehr offen und transparent um. Sobald sich Trader in die Plattform einloggen, können nicht nur erste Positionen long oder short gehandelt werden.Was sehr gut bei NAGA funktioniert, sind die Indikatoren. Mit deren Hilfe ist es direkt aus dem browsergestützten Tradingdesk möglich, Kurse für verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Indizes oder Rohstoffe und Devisen zu analysieren.Diese Möglichkeit bietet sich auch im Rahmen der App, welche sich im Test als eine der Stärken des Brokers entpuppt. Durch den einfachen Zugang in die NAGA App kann jeder Anleger auch unterwegs immer das Portfolio im Blick behalten.In der App steckt eine Vielzahl an verschiedenen Funktionen. Für die Verwendung als transparentes Handelstool sind die Möglichkeiten zur Anpassung des Charts und dessen Auswertung besonders wichtige Aspekte. Parallel bringt die App auch:- Messengerfunktion- NAGA Radar für Nutzer in der Umgebung- NAGA Preisbenachrichtigungen- Autokopieren.Durch die App, eine insgesamt gute Performance des Tradingdesk sowie die Unterstützung für MT4/MT5 und eine Regulierung in der EU durch die CySEC hebt sich NAGA ab.Was vielen Anlegern beim Traden immer wieder sauer aufstößt: Broker verlangen hohe Orderprovisionen. Gerade bei hohen Ordervolumen ein echtes Problem. Trade Republic unterläuft diesen Trend – durch den Verzicht auf entsprechende Orderentgelte. Hier wird einfach auf:- Aktien,- ETFs und- Derivateohne Kommission gehandelt. Auf den ersten Blick ein echter Vorteil. Das Problem: Der Broker lässt Trades ausschließlich über die Lang & Schwarz Exchange (LSX) zu. Eine Tatsache, die gerade für Anleger mit etwas mehr Erfahrung schnell zum Problem und einer spürbaren Einschränkung wird.Außerdem fehlt die Möglichkeit, auf Investmentfonds zu handeln oder Instrumente wie CFDs bei Trade Republic einzusetzen. Hierbei handelt es sich – so die Erkenntnis nach einem ausführlichen Test – limitierende Faktoren.Um von den Kurstrends an den Börsen zu profitieren, brauchen Anleger einen guten Riecher, das Gespür für die richtigen Indikatoren und natürlich einen Broker, der auf leistungsstarke Tradingplattformen setzt. NAGA gehört zu den Anbietern, welche genau diese Ansprüche erfüllen – auch, wenn Trade Republic auf den ersten Blick gerade für Einsteiger vielleicht die bessere Wahl zu seien scheint.