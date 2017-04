Broadway Gold - Renommierter Unternehmenslenker übernimmt CEO-Posten

Ab sofort wird Duane Parnham die Geschicke von Broadway Gold Mining (TSXV: BRD; FRA: BGH) als President & CEO leiten. Sein Vorgänger, Interims-CEO Steve Hanson, übernimmt die Rolle des Chairmans bei Broadway. Der Wechsel ist ab sofort gültig. Duane Parnham bleibt Director der Firma.



Wenn man die Entscheidung des frisch gebackenen neuen CEO (und Hauptaktionärs) von Broadway aus der heutigen Pressemitteilung von Broadway richtig interpretiert, bedeutet sein Wechsel an die Spitze, dass das Unternehmen nochmal einen Zacken zulegen möchte. Parnham erklärte, er habe bei einem Besuch auf dem Madison Kupfer-Gold-Projekt in Montana das Weltklassepotenzial des Projekts erkannt und sei bereit, die dafür erforderliche Führungsrolle zu übernehmen.





Vorgänger Steve Hanson hat Broadway maßgeblich aufgebaut und die Integration der heutigen Assets in die Firma begleitet. Es war vor allem seine Initiative, das Madison Gold Projekt in Montana auszuwählen, zu erwerben und ein fähiges Team zusammenzustellen. Steve und Duane wollen weiter eng zusammenarbeiten.Duane Parnham gilt in der Rohstoffszene als erfahrener CEO. Zu seinen Stärken gehört immer wieder die Fähigkeit, Investoren zu finden und M&A-Transaktionen einzufädeln.Zeitgleich mit dem Wechsel an der Spitze übernimmt Shawn Parnham, CPA, CMA eine Rolle als unabhängiges Board-Mitglied. Shawn Parnham gilt als erfahrener Manager in Sachen Corporate Finance sowohl in börsennotierten wie in privaten Gesellschaften. Aktuell ist er Vice President Finance & Treasurer für die in Ontario ansässige IMT Corporation, einen führenden Hersteller von Aufhängungssystemen von Trucks und Militärfahrzeugen. Zuvor war Shawn CFO der Servicegesellschaft „Green for Life Environmental" (GFL) sowie bei der Turtle Island Recycling Corporation, Waste Services Inc.

