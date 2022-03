Broadcom: Halbleiterhersteller meldet Rekordergebnis im I. Q. 2021/22

Relative Stärke bei Broadcom (AVGO). Die Aktie könnte jetzt mit Schwung vom Gesamtmarkt richtig durchstarten. Börsentäglich neue Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: AVGO ISIN: US11135F1012

Rückblick: Die Aktie des Halbleiterherstellers aus dem kalifornischen San Jose verzeichnet ein Halbjahresplus von rund 21.5 Prozent. Im Januar war das Wertpapier unter die gleitenden Durchschnitte gerutscht, zeigte aber in den Börsenturbulenzen der letzten Wochen relative Stärke und hat jetzt eine Seitwärtsrange ausgebildet.

Chart vom 16.03.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 607.12 USD





Meine Expertenmeinung zu AVGO

Meinung: Die anhaltende Chip-Nachfrage hat zu Rekordergebnissen im Ende Januar beendeten I. Quartal geführt. Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich übertroffen. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Wachstum im laufenden Quartal weiter beschleunigt werden kann.

Mögliches Setup:

Setup: Sobald der Gesamtmarkt wieder etwas Stärke zeigt, könnte das Wertpapier richtig durchstarten. Unser Long Setup ist durch die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen quasi vorgezeichnet. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 28. Dezember an. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 2. Juni an, so dass wir den Trade lange laufen lassen könnten. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AVGO.

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2022

